Синоптики дали прогноз на Святвечір та Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. По Україні 6-7 січня, коли християни східного обряду відзначають Святвечір та Різдво Христове, очікується дощова погода, місцями з мокрим снігом, 7 січня посилення вітру. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, завтра, 5 січня, у західній частині помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом.
Вночі 6 січня у західних та північних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. 7 січня в Україні помірні дощ та мокрий сніг, у південних та центральних областях місцями значні опади та пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, 5-6 січня у південній частині місцями 7-12° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.