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Синоптики дали прогноз на Сочельник и Рождество

Киев • УНН

 • 34939 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. По Украине 6-7 января, когда христиане восточного обряда отмечают Сочельник и Рождество Христово, ожидается дождливая погода, местами с мокрым снегом, 7 января усиление ветра. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз на Сочельник и Рождество

По прогнозу синоптиков, завтра, 5 января, в западной части умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ночью 6 января в западных и северных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. 7 января в Украине умеренные дождь и мокрый снег, в южных и центральных областях местами значительные осадки и порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, 5-6 января в южной части местами 7-12° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

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