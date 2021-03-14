Синоптики дали прогноз на наступний робочий тиждень: де очікувати снігу і дощів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Наступний робочий тиждень в Україні супроводжуватиметься сніжною та дощовою погодою. Температура повітря у понеділок, 15 березня, сягатиме 14 градусів тепла вдень, утім, уже в наступні дні стане прохолодніше. Де саме будуть опади, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 15 березня в Україні хмарно з проясненнями. У західних, північних, більшості центральних областей дощ, у західних областях з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, у західній частині північний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, у південних, східних та більшості центральних областей 9-14° тепла.

У вівторок і середу, 16-17 березня, - також хмарно з проясненнями. 16 березня у західній, вдень і в південній частині, та місцями центральних областях, 17 березня в більшості областей України мокрий сніг та дощ, на півдні, 17 березня і в центрі країни подекуди значні опади, в Карпатах значний сніг. Вночі та вранці на дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 16 березня 5-10° тепла, в західних областях, а 17 березня в Україні, крім південної частини, 1-6° тепла.

18 березня мокрий сніг, у південних, більшості центральних областей, вдень і у східній частині з дощем, 19 березня часом невеликий мокрий сніг, вночі у західних областях, вдень у південній частині без істотних опадів.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 19 березня на заході та півночі країни до 5° морозу; вдень 0-6° тепла, 18 березня на півдні та сході країни до 9° тепла, 19 березня у західних областях від 2° морозу до 3° тепла.

Доповнення

На Київщині завтра вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-3° тепла, вдень 4-7°.

За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.

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