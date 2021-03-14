Синоптики дали прогноз на следующую рабочую неделю: где ожидать снега и дождей

Детали

По прогнозу синоптиков, 15 марта в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, большинстве центральных областей дождь, в западных областях с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 3-8° тепла, в южных, восточных и большинстве центральных областей 9-14° тепла.

Во вторник и среду, 16-17 марта, - также облачно с прояснениями. 16 марта в западной, днем и в южной части, и местами центральных областях, 17 марта в большинстве областей Украины мокрый снег и дождь, на юге, 17 марта и в центре страны местами значительные осадки, в Карпатах значительный снег. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 16 марта 5-10° тепла, в западных областях, а 17 марта в Украине, кроме южной части, 1-6° тепла.

18 марта мокрый снег, в южных, большинстве центральных областей, днем и в восточной части с дождем, 19 марта временами небольшой мокрый снег, ночью в западных областях, днем в южной части без существенных осадков.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 19 марта на западе и севере страны до 5° мороза; днем 0-6° тепла, 18 марта на юге и востоке страны до 9° тепла, 19 марта в западных областях от 2° мороза до 3° тепла.

Дополнение

В Киевской области завтра ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-3° тепла, днем 4-7°.

По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет стойкого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.