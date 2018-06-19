Син наставника Вернидуба став гравцем ФК "Зоря"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Луганська “Зоря” продовжила вести активну роботу на трансферному ринку. Черговим новачком луганчан став захисник Віталій Вернидуб. Про це інформує сайт луганчан, передає УНН.
Про деталі контракту між сторонами не повідомляється.
Назвати Вернидуба молодшого новачком складно, адже він вже грав за “чорно-білих”. Було це починаючи з сезону 2011/2012 і закінчуючи чемпіонатом 2014/2015. За час, проведений в таборі луганчан, оборонець зіграв у футболці “Зорі” 83 гри у всіх турнірах і забив 5 голів.
Останнім місцем Вернидуба була азербайджанська “Габала”, також має досвід виступів за “Металург” З і “Кривбас”.
Примітно, що наставником “Зорі” є батько Віталія — Юрій Вернидуб.