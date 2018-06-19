Сын наставника Вернидуба стал игроком ФК "Заря"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Луганская “Заря” продолжила вести активную работу на трансферном рынке. Очередным новичком луганчан стал защитник Виталий Вернидуб. Об этом сообщает сайт луганчан, передает УНН.
О деталях контракта между сторонами не сообщается.
Назвать Вернидуба младшего новичком сложно, ведь он уже играл за “черно-белых”. Было это начиная с сезона 2011/2012 и заканчивая чемпионатом 2014/2015. За время, проведенное в лагере луганчан, защитник сыграл в футболке “Зари” 83 игры во всех турнирах и забил 5 голов.
Последним местом Вернидуба была азербайджанская “Габала”, также имеет опыт выступлений за “Металлург” З и “Кривбасс”.
Примечательно, что наставником “Зари” есть отец Виталия — Юрий Вернидуб.