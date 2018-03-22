Син Каддафі заявив про наявність у нього доказів проти Саркозі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Син лівійського лідера Муаммара Каддафі Саїф аль-Іслам Каддафі заявив, що має докази, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі використав гроші з Лівії, щоб профінансувати свою президентську кампанію в 2007 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв'ю виданню Africa News.
“Я говорю, що у мене є вагомі докази проти Саркозі, і я все ще не виступав свідком у цій справі, а також колишній глава лівійської розвідки Абдулла Сенуссі, у якого є запис першої зустрічі Саркозі і Каддафі в Тріполі до початку виборчої кампанії. Також готовий дати свідчення колишній директор Libya Investment Башир Салах, незважаючи на те, що йому погрожують смертю”, — сказав син Каддафі.
Він зазначив, що говорив про ці докази в інтерв’ю Euronews в 2011 році. Тоді він стверджував, що в його розпорядженні є “банківські рахунки, документи, банківські перекази” і обіцяв їх оприлюднити.
Саїф аль-Іслам Каддафі поклав відповідальність за “хаос і поширення тероризму, нелегальної імміграції в Лівії на Ніколя Саркозі і закликав чинного президента Еммануеля Макрона вжити заходів і підтримати лівійський виборчий процес, “щоб виправити те, що зробив його попередник”.
Як повідомляв УНН, екс-президента Франції звільнили з-під варти.