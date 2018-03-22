Сын Каддафи заявил о наличии у него доказательств против Саркози

“Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, а также бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании. Также готов дать показания бывший директор Libya Investment Башир Салах, несмотря на то, что ему угрожают смертью”, — сказал сын Каддафи.

Он отметил, что говорил об этих уликах в интервью Euronews в 2011 году. Тогда он утверждал, что в его распоряжении есть “банковские счета, документы, банковские переводы” и обещал их обнародовать.

Саиф аль-Ислам Каддафи возложил ответственность за “хаос и распространения терроризма, нелегальной иммиграции в Ливии на Николя Саркози и призвал действующего президента Эмманюэля Макрона предпринять меры и поддержать ливийский выборный процесс, “чтобы исправить то, что сделал его предшественник”.

Как сообщал УНН, экс-президента Франции освободили из-под стражи.