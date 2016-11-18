Сімох нелегальних іммігрантів "видворять" з Рівненщини
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліцейські відправляють з Рівненщини сімох нелегальних іммігрантів. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Зокрема, відправлять на батьківщину студента з Лівії, який у 2014 році покинув навчання в Рівному.
Лише за два останніх тижні в Рівному знайшли 12 порушників. П’ять з них сприяли нелегальним мігрантам. Проти сімох вихідців країн Кавказького регіону суд прийняв рішення про примусове повернення додому.
“Крім того, поліцейські виявили факти використання громадянином Азербайджану паспорта, у якому містились підроблені дата штампу перетину кордону, а громадянином Туреччини – підробленої посвідки на постійне проживання в Україні”, – розповіли у поліції.