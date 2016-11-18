Семерых нелегальных иммигрантов "выдворят" из Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полицейские отправят из Ровенской области семерых нелегальных иммигрантов. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
В частности, отправят на родину студента из Ливии, который в 2014 году бросил учебу в Ровно.
Только за две последние недели в Ровно нашли 12 нарушителей. Пять из них способствовали нелегальным мигрантам. В отношении семи выходцев из стран Кавказского региона суд принял решение о принудительном возвращении домой.
"Кроме того, полицейские выявили факты использования гражданином Азербайджана паспорта с подделанными датой и штампом пересечения границы, а гражданином Турции - поддельным видом на жительство в Украине", - рассказали в полиции.