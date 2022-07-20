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ООН зафіксувала сотні вбивств, катувань та порушень прав людини талібами в Афганістані

ООН зафіксувала сотні вбивств, катувань та порушень прав людини талібами в Афганістані

Київ • УНН

 • 119017 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Талібан скоїв сотні порушень прав людини в Афганістані з моменту захоплення влади минулого року, заявила в середу Організація Об'єднаних Націй, включаючи позасудові страти та тортури, передає УНН.

Цитата

«Не можна заперечувати, що висновки нашої доповіді є надзвичайно серйозними», — заявив на пресконференції в Кабулі виконувач обов'язків голови місії ООН в Афганістані (МООНСА) Маркус Потцель.

Деталі

МООНСА задокументував 160 заяв про позасудові страти, 56 випадків тортур та жорстокого поводження, а також понад 170 довільних арештів та затримань колишніх державних чиновників та співробітників національних сил безпеки з серпня.

До найбільш поширених методів тортур належали удари ногами, кулаками та ляпанцями, побиття кабелями та трубами, а також застосування електрошокових пристроїв.

Організація задокументувала понад 200 випадків жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів покарання, у тому числі побиття власників магазинів за невідвідування мечеті, і понад 100 випадків надмірного застосування сили.

Після закінчення війни безпека по всій країні значно покращала, а кількість жертв серед цивільного населення значно скоротилася.

Але таліби, сумно відомі своїм жорстоким терором у період з 1996 по 2001 рік, різко обмежили свободи афганців, особливо жінок та дівчаток.

МООНСА отримала 87 повідомлень про насильство щодо жінок і дівчат, включаючи вбивства, зґвалтування, самогубства, примусові шлюби, у тому числі дитячі шлюби, напад та нанесення побоїв, а також два випадки вбивства честі, жодне з яких не було зареєстровано офіційною системою правосуддя.

Серед задокументованих випадків була пара, яку публічно забили камінням до смерті після того, як їх звинуватили у романі.

МООНСА заявила, що понад 700 мирних жителів було вбито і щонайменше 1400 поранено внаслідок нападів, які в основному приписувалися місцевому відділенню Ісламської держави, а також мінам, що не розірвалися.

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