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ООН зафиксировала сотни убийств, пыток и нарушений прав человека талибами в Афганистане

ООН зафиксировала сотни убийств, пыток и нарушений прав человека талибами в Афганистане

Киев • УНН

 • 119014 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Талибан совершил сотни нарушений прав человека в Афганистане с момента захвата власти в прошлом году, заявила в среду Организация Объединенных Наций, включая внесудебные казни и пытки, передает УНН.

Цитата

«Нельзя отрицать, что выводы нашего доклада чрезвычайно серьезны», — заявил на пресс-конференции в Кабуле исполняющий обязанности главы миссии ООН в Афганистане (МООНСА) Маркус Потцель.

Детали

МООНСА задокументировал 160 заявлений о внесудебных казнях, 56 случаев пыток и жестокого обращения, а также более 170 произвольных арестов и задержаний бывших государственных чиновников и сотрудников национальных сил безопасности с августа.

К наиболее распространенным методам пыток принадлежали удары ногами, кулаками и шлепками, избиение кабелями и трубами, а также применение электрошоковых устройств.

Организация задокументировала более 200 случаев жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания, в том числе избиения владельцев магазинов за непосещение мечети, и более 100 случаев чрезмерного применения силы.

После окончания войны безопасность по всей стране значительно улучшилась, а количество жертв среди гражданского населения значительно сократилось.

Но талибы, печально известные своим жестоким террором в период с 1996 по 2001 год, резко ограничили свободы афганцев, особенно женщин и девочек.

МООНСА получила 87 сообщений о насилии в отношении женщин и девушек, включая убийства, изнасилования, самоубийства, принудительные браки, в том числе детские браки, нападение и нанесение побоев, а также два случая убийства чести, ни одно из которых не было зарегистрировано официальной системой правосудия.

Среди задокументированных случаев была пара, которую публично забили камнями до смерти после того, как их обвинили в романе.

МООНСА заявила, что более 700 мирных жителей были убиты и по меньшей мере 1400 ранены в результате нападений, которые в основном приписывались местному отделению Исламского государства, а также неразорвавшимся минам.

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