"Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає": рашист розповів про можливе оточення з боку ЗСУ та якість тилових підрозділів

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Один зі співбесідників намагається з’ясувати, чи збираються їх міняти на передовій і розповідає, що боїться оточення з боку Збройних сил України: “За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися”.

На питання, хто ззаду залишися із російських військовослужбовців, відповідає: “Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає”.

Нагадаємо

Дозвіл на мародерство в Україні російським окупантам дав особисто путін, тому крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються. Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.

Родичі російських окупантів організували “логістичні центри” з продажу та доставки награбованого в Україні. Бізнес розвивається не дуже, тому що рашисти крадуть один в одного. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.