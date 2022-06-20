Російські окупанти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.
Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто путін: перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Дозвіл на мародерство в Україні російським окупантам дав особисто путін, тому крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються. Про це йдеться у новому перехопленні СБУ, інформує УНН.
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"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" – розповідає загарбник дружині.
Окупант заздрить старшині, який "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".
Тож склав свій "бізнес-план": хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на "спецоперацію" їм доводиться купувати самим.
"Я сижу в этих (намародерених - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…" – захоплюється рашист.
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