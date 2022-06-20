Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто путін: перехоплена розмова

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"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" – розповідає загарбник дружині.

Окупант заздрить старшині, який "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".

Тож склав свій "бізнес-план": хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на "спецоперацію" їм доводиться купувати самим.

"Я сижу в этих (намародерених - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…" – захоплюється рашист.

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