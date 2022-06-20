Российские оккупанты настолько обнаглели, что мародерство в украинских домах стало для них как поход в супермаркет.
Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично путин: перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично путин, поэтому кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются. Об этом говорится в новом перехвате СБУ, сообщает УНН.
Детали
"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" – рассказывает захватчик жене.
Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".
Так что составил свой "бизнес-план": хочет накрасть себе военную экипировку. Ведь обмундирование на "спецоперацию" им приходится покупать самим.
"Я сижу в этих (намародерених - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…"– увлекается рашист.
Напомним