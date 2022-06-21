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13:44 • 46639 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 85215 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 68255 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 47791 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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"Силовики, алкаши. Хорошего ничего нет": рашист рассказал о возможном окружении со стороны ВСУ и качестве тыловых подразделений

"Силовики, алкаши. Хорошего ничего нет": рашист рассказал о возможном окружении со стороны ВСУ и качестве тыловых подразделений

Киев • УНН

 • 188607 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехваченный разговор между двумя рашистами. Они обсуждали текущее положение на линии фронта и возможном окружении со стороны ВСУ, передает УНН.

Детали

Один из собеседников пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой и рассказывает, что боится окружения со стороны Вооруженных сил Украины: “По ощущениям скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас со стороны обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались”.

На вопрос, кто сзади остались из русских военнослужащих, отвечает: “Силовики, алкаши. Хорошего ничего нет”.

Напомним

Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично путин, поэтому кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются. Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

Родственники российских оккупантов организовали “логистические центры” по продаже и доставке награбленного в Украине. Бизнес развивается не очень, потому что рашисты воруют друг у друга. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

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