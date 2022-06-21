"Силовики, алкаши. Хорошего ничего нет": рашист рассказал о возможном окружении со стороны ВСУ и качестве тыловых подразделений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехваченный разговор между двумя рашистами. Они обсуждали текущее положение на линии фронта и возможном окружении со стороны ВСУ, передает УНН.
Детали
Один из собеседников пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой и рассказывает, что боится окружения со стороны Вооруженных сил Украины: “По ощущениям скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас со стороны обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались”.
На вопрос, кто сзади остались из русских военнослужащих, отвечает: “Силовики, алкаши. Хорошего ничего нет”.
Напомним
Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично путин, поэтому кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются. Об этом говорится в новом перехвате СБУ.
Родственники российских оккупантов организовали “логистические центры” по продаже и доставке награбленного в Украине. Бизнес развивается не очень, потому что рашисты воруют друг у друга. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.