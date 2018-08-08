Сильний тайфун наближається до Токіо: скасовано авіарейси
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Токіо і райони навколо японської столиці відчувають вплив сильного тайфуну "Шаньшань", який прямує до східного тихоокеанського узбережжя Японії. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.
Згідно з прогнозами, тайфун досягне суші у ніч з середи на четвер. Наближення тайфуну вже призводить до сильних вітрів і проливних дощів у низці районів, тоді як населення займається необхідними приготуваннями з метою звести до мінімуму можливі збитки.
Влада попереджає про можливість порушень в роботі транспортних структур. Так, у середу японська авіакомпанія All Nippon Airways Co. скасувала понад 40 рейсів в і з аеропорту Токіо Ханеда і аеропорту Наріта недалеко від столиці, повідомляє Japan Times.
Працівники одного пляжного об'єкта, який займається наданням послуг відпочивальникам, сподіваються, що тайфун не завдасть занадто великого збитку. Будівля вже була пошкоджена в результаті шторму у минулому місяці. Нещодавно воно було знову відкрито для відпочивальників, проте прогнози про насування тайфуну негативно впливають на ситуацію.