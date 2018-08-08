Сильний тайфун наближається до Токіо: скасовано авіарейси

$41.320.06
44.630.03
ukru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 1730 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 92552 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 157530 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 99788 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 334865 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 170166 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142680 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195541 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123838 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107993 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
63 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129854 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39771 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 149700 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30099 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 74159 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 1738 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 75041 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 92557 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 157536 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 150523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18422 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20328 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 30736 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 40378 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 130453 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Сильний тайфун наближається до Токіо: скасовано авіарейси

Київ • УНН

 • 9224 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Токіо і райони навколо японської столиці відчувають вплив сильного тайфуну "Шаньшань", який прямує до східного тихоокеанського узбережжя Японії. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.

Сильний тайфун наближається до Токіо: скасовано авіарейси

Згідно з прогнозами, тайфун досягне суші у ніч з середи на четвер. Наближення тайфуну вже призводить до сильних вітрів і проливних дощів у низці районів, тоді як населення займається необхідними приготуваннями з метою звести до мінімуму можливі збитки.

Влада попереджає про можливість порушень в роботі транспортних структур. Так, у середу японська авіакомпанія All Nippon Airways Co. скасувала понад 40 рейсів в і з аеропорту Токіо Ханеда і аеропорту Наріта недалеко від столиці, повідомляє Japan Times.

Працівники одного пляжного об'єкта, який займається наданням послуг відпочивальникам, сподіваються, що тайфун не завдасть занадто великого збитку. Будівля вже була пошкоджена в результаті шторму у минулому місяці. Нещодавно воно було знову відкрито для відпочивальників, проте прогнози про насування тайфуну негативно впливають на ситуацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59