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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25066 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Сильный тайфун приближается к Токио: отменены авиарейсы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Токио и окружающие японскую столицу районы испытывают воздействие сильного тайфуна "Шаньшань", который направляется к восточному тихоокеанскому побережью Японии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.

Согласно прогнозам, тайфун достигнет суши в ночь со среды на четверг. Приближающийся тайфун уже приводит к сильным ветрам и проливным дождям в ряде районов, тогда как население занимается необходимыми приготовлениями с целью свести до минимума возможный ущерб.

Власти предупреждают о возможности нарушений в работе транспортных структур. Так, в среду японская авиакомпания All Nippon Airways Co. отменила более 40 рейсов в и из аэропорта Токио Ханэда и аэропорта Нарита недалеко от столицы, сообщает Japan Times.

Работники одного пляжного объекта, который занимается предоставлением услуг отдыхающим, надеются, что тайфун не нанесет слишком большого ущерба. Здание уже получило ущерб в результате шторма в прошлом месяце. Недавно оно было вновь открыто для отдыхающих, однако прогнозы о надвигающемся тайфуне оказывают негативное влияние на ситуацию.

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