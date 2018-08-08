Сильный тайфун приближается к Токио: отменены авиарейсы

Согласно прогнозам, тайфун достигнет суши в ночь со среды на четверг. Приближающийся тайфун уже приводит к сильным ветрам и проливным дождям в ряде районов, тогда как население занимается необходимыми приготовлениями с целью свести до минимума возможный ущерб.

Власти предупреждают о возможности нарушений в работе транспортных структур. Так, в среду японская авиакомпания All Nippon Airways Co. отменила более 40 рейсов в и из аэропорта Токио Ханэда и аэропорта Нарита недалеко от столицы, сообщает Japan Times.

Работники одного пляжного объекта, который занимается предоставлением услуг отдыхающим, надеются, что тайфун не нанесет слишком большого ущерба. Здание уже получило ущерб в результате шторма в прошлом месяце. Недавно оно было вновь открыто для отдыхающих, однако прогнозы о надвигающемся тайфуне оказывают негативное влияние на ситуацию.