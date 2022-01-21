"Сильніша, ніж була раніше": Зеленський оцінив військову допомогу з боку адміністрації Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, що військова допомога Україні від Сполучених Штатів з початку каденції президента США Джозефа Байдена стала більшою, пише УНН.
Цитата:
"Я думаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи вистачить, я скажу ні, але йдеться не про конкретного американського президента. Ми зіштовхуємось із гібридною війною. Нас атакують: військова атака, кібератаки та енергетичні атаки", - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи надавав Байден Україні всю військову допомогу та зброю, необхідні їй для захисту від російського вторгнення.
При цьому, відповідаючи на запитання стосовно того що було отримано і що ще Україна хотіла в отримати від Вашингтона, Президент зазначив: "Чесно кажучи, я не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки, бо я вважаю, що вони мають бути конфіденційними".
Доповнення
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки. МЗС України вказало, що додаткові 200 мільйонів доларів допомоги у галузі безпеки відповідають потребам, про які Київ повідомив Вашингтону.
Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні зазначив, що Вашингтон передасть Києву більше оборонної допомоги найближчими тижнями.