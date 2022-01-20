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Закриє потреби України: у МЗС поділилися інформацією про нову військову допомогу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Додаткові 200 мільйонів доларів допомоги у галузі безпеки відповідають потребам, про які Україна повідомила США. Про це заявив під час брифінгу в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Минулого року Україна передала США чіткий перелік того, що ми потребуємо нагально для зміцнення нашої оборони. Цей список включає як летальне озброєння, так і військове устаткування, яке не є де-факто зброєю. США цей список проаналізували, і, власне, у цю допомогу у 200 млн елементи включені”, — зазначив міністр.

Він зазначив, що не стане розкривати деталей, однак додав що це “дуже суттєва допомога і за обсягом, і за тими позиціями потреб України, які будуть закриті завдяки цій допомозі”.

Контекст

Адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні зазначив, що Вашингтон передасть Києву більше оборонної допомоги найближчими тижнями.

Українські Національні Новини

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