Закриє потреби України: у МЗС поділилися інформацією про нову військову допомогу США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Додаткові 200 мільйонів доларів допомоги у галузі безпеки відповідають потребам, про які Україна повідомила США. Про це заявив під час брифінгу в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Минулого року Україна передала США чіткий перелік того, що ми потребуємо нагально для зміцнення нашої оборони. Цей список включає як летальне озброєння, так і військове устаткування, яке не є де-факто зброєю. США цей список проаналізували, і, власне, у цю допомогу у 200 млн елементи включені”, — зазначив міністр.
Він зазначив, що не стане розкривати деталей, однак додав що це “дуже суттєва допомога і за обсягом, і за тими позиціями потреб України, які будуть закриті завдяки цій допомозі”.
Контекст
Адміністрація президента США Джо Байдена минулого місяця схвалила надання Україні додаткових 200 мільйонів доларів як допомогу в галузі безпеки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні зазначив, що Вашингтон передасть Києву більше оборонної допомоги найближчими тижнями.