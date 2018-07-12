Сильні дощі затопили північний захід Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Через сильні дощі затопило розташовані в низинах вулиці міського центру, окремих селищ і волостей повіту Веньсянь міського округу Луннань провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
На багатьох автошляхах повіту вже перервано транспортне сполучення.
Раніше потужні зливи призвели до руйнування ділянки державної автотраси в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Синоптики попередили жителів країни про кризу, та прихід тайфун "Марія".
Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів, викликаних проливними дощами в Японії, зросла до 195. 60 чоловік все ще вважаються зниклими без вести.