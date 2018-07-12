Сильні дощі затопили північний захід Китаю

На багатьох автошляхах повіту вже перервано транспортне сполучення.

Раніше потужні зливи призвели до руйнування ділянки державної автотраси в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Синоптики попередили жителів країни про кризу, та прихід тайфун "Марія".

Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів, викликаних проливними дощами в Японії, зросла до 195. 60 чоловік все ще вважаються зниклими без вести.