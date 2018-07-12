Сильные дожди затопили северо-запад Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
На многих автодорогах уезда уже прервано транспортное сообщение.
Ранее мощные ливни привели к разрушению участка государственной автотрассы в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Синоптики предупредили жителей страны о надвигающемся тайфуне "Мария".
Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Японии, возросло до 195. 60 человек все еще числятся пропавшими без вести.