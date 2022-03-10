Сили спецоперацій захопили російський “Панцир-С1”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Бійці українських Сил спеціальних операцій захопили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Про це командування ССО ЗСУ інформує в своєму Facebook, пише УНН.
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“ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1”, - інформує командування.
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Як писав УНН, сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника. В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.
Додамо
За данми Генерального штабу збройних сил України, від початку російської збройної агресії станом на ранок 10 березня втрати ворожих військ перевищили понад 12 тисяч осіб, 49 літаків та 81 вертоліт.