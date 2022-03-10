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19:03 • 62075 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 111789 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108659 просмотра

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15 марта, 13:08 • 103602 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 83510 просмотра

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15 марта, 11:23 • 87546 просмотра

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Силы спецопераций захватили российский “Панцирь-С1”

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Бойцы украинских Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. Об этом командование ССО ВСУ информирует в своем Facebook, пишет УНН.

Цитата

“ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1”, - информирует командование.

Ранее

Как писал УНН, сегодня в Черниговской области одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.

Добавим

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала российской вооруженной агрессии по состоянию на утро 10 марта потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет.

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