Силы спецопераций захватили российский “Панцирь-С1”
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Бойцы украинских Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”. Об этом командование ССО ВСУ информирует в своем Facebook, пишет УНН.
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“ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1”, - информирует командование.
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Как писал УНН, сегодня в Черниговской области одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину.
Добавим
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала российской вооруженной агрессии по состоянию на утро 10 марта потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет.