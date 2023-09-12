Сили оборони вдарили по базі БпЛА окупантів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сили оборони у вівторок вранці вдарили по базі безпілотників окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, пише УНН.
Цитата
“Вранці 11.09.2023 Збройні Сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
На Херсонщині Нацгвардійці знищили російську спостережну станцію за допомогою FPV-дрона. Відео ліквідації спостережного пункту окупантів показали Сили Оборони Півдня.