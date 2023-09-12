Силы обороны ударили по базе БпЛА оккупантов в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Силы обороны во вторник утром ударили по базе беспилотников оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, пишет УНН.
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“Утром 11.09.2023 Вооруженные Силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области”, - говорится в сообщении.
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На Херсонщине Нацгвардейцы уничтожили российскую наблюдательную станцию с помощью FPV-дрона. Видео ликвидации наблюдательного пункта оккупантов показали Силы Обороны Юга.