Сили оборони України зберігають обмежену присутність на лівому березі Херсонщини - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Українські сили, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах лівого берега поблизу берегової лінії річки Дніпро та Антонівського залізничного мосту у Херсонській області. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, пише УНН.
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“Поточні українські дії видаються більш масштабними, ніж спостережувані раніше тактичні рейди, а наявні дані вказують на те, що українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії та біля Антонівського залізничного мосту, попри контратаки росії”, - заявляють аналітики.
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Зазначається, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки (30 км на схід від м. Херсона та приблизно 2 км углиб материка від берегової лінії р. Дніпро). У відповідь російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.
Зокрема аналітики наголошують, що в атаках на Кринки українські сили використали більше живої сили, ніж у попередніх атаках. Кілька російських джерел, у тому числі окупаційний глава Херсонської області володимир сальдо, стверджували, що російським військам вдалося відкинути українські сили з району Пойма-Піщанівка-Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега Дніпра та до позицій під Антонівським залізничним мостом. Там нібито українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами росії.
Інститут вивчення війни також помітив, що Генштаб ЗСУ без гучних заяв визнав проведення українських операцій на східному березі та повідомив 19 жовтня, що російська авіація
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