Силы обороны Украины сохраняют ограниченное присутствие на левом берегу Херсонщины - ISW

Цитата

“Текущие украинские действия выглядят более масштабными, чем наблюдаемые ранее тактические рейды, а имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии и возле Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки России”, - заявляют аналитики.

Детали

Отмечается, что две украинские диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 км к востоку от г. Херсона и примерно 2 км вглубь материка от береговой линии р. Днепр). В ответ российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы к окраинам села, но украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

В частности, аналитики отмечают, что в атаках на Крынки украинские силы использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках. Несколько российских источников, в том числе оккупационный глава Херсонской области владимир сальдо, утверждали, что российским войскам удалось отбросить украинские силы из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу Днепра и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом. Там якобы украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.

Институт изучения войны также заметил, что Генштаб ВСУ без громких заявлений признал проведение украинских операций на восточном берегу и сообщил 19 октября, что российская авиация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, Силы обороны отбили три атаки врага - Генштаб