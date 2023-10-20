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Силы обороны Украины сохраняют ограниченное присутствие на левом берегу Херсонщины - ISW

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинские силы, вероятно, сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах левого берега вблизи береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, пишет УНН.

Силы обороны Украины сохраняют ограниченное присутствие на левом берегу Херсонщины - ISW

Цитата 

“Текущие украинские действия выглядят более масштабными, чем наблюдаемые ранее тактические рейды, а имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии и возле Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки России”, - заявляют аналитики. 

Детали 

Отмечается, что две украинские диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 км к востоку от г. Херсона и примерно 2 км вглубь материка от береговой линии р. Днепр). В ответ российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы к окраинам села, но украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе. 

В частности, аналитики отмечают, что в атаках на Крынки украинские силы использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках. Несколько российских источников, в том числе оккупационный глава Херсонской области владимир сальдо, утверждали, что российским войскам удалось отбросить украинские силы из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу Днепра и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом. Там якобы украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.

Институт изучения войны также заметил, что Генштаб ВСУ без громких заявлений признал проведение украинских операций на восточном берегу и сообщил 19 октября, что российская авиация

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