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РФ заявила про контроль сил Асада над Східною Гутою і своїх солдатів у Думі

РФ заявила про контроль сил Асада над Східною Гутою і своїх солдатів у Думі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сирійська армія встановила повний контроль над містом Дума, яке перебувало під контролем угруповання "Джейш аль-Іслам", тепер урядові сили контролюють всю Східну Гуту. Про це повідомив начальник російського центру з примирення ворогуючих сторін генерал-майор Юрій Євтушенко, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні відбулася знакова подія в історії Сирійської Арабської Республіки. Піднятий державний прапор над будівлею міста Думи ознаменував контроль над цим населеним пунктом, а отже - над Східною Гутою в цілому", - сказав Євтушенко.

Він додав, що в звільненому від бойовиків місті приступають до роботи підрозділи російської військової поліції, які будуть підтримувати правопорядок під час переходу Думи під контроль уряду Сирії.

При цьому російські ЗМІ з посиланням на дані міноборони РФ повідомляють, що російська військова поліція вже приступила до роботи в сирійському місті Дума. "З сьогоднішнього дня в місті Дума працюють підрозділи військової поліції збройних сил Російської Федерації. Вони є гарантом дотримання правопорядку в місті", - цитує дані російського оборонного відомства РИА Новости.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликану перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

У відповідь президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.

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