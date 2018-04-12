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РФ заявила о контроле сил Асада над Восточной Гутой и своих солдатах в Думе

РФ заявила о контроле сил Асада над Восточной Гутой и своих солдатах в Думе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находившимся под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - сказал Евтушенко.

Он добавил, что в освобожденном от боевиков городе приступают к работе подразделения российской военной полиции, которые будут поддерживать правопорядок при переходе Думы под контроль правительства Сирии.

При этом российские СМИ со ссылкой на данные минобороны РФ сообщают, что российская военная полиция уже приступила к работе в сирийском городе Дума. "С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе", - цитирует данные российского оборонного ведомства РИА Новости.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

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