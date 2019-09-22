Siemens планує збудувати на околицях Берліна "розумне місто"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Концерн Siemens вкладе 600 мільйонів євро у будівництво "розумного міста" на ділянці у 70 гектарів на околиці Берліна. Про це повідомляє УНН з посиланням на CityLab.
Йдеться про ревіталізацію ділянки, якою компанія володіла ще з 1897 року. До Другої світової війни тут було житло для працівників заводів Siemens. Компанія навіть побудувала 4,5-кілометровий відрізок залізниці. Після розділення Берліну концерн перебазувався до Мюнхена, і район Зіменсштадт потроху почав занепадати.
Концепція Siemensstadt 2.0 передбачає будівництво кампусу, в якому розмістяться нові виробничі бази Siemens, інноваційні хаби, центри для стартапів тощо.
Буде збудовано близько 3000 квартир, дитячі садки, школи, парки, ресторани, готелі, магазини. Компанія планує відновити закинуту залізничну гілку.
Все це базуватиметься на засадах сталого розвитку, відновлюваної енергетики та цифрової інфраструктури.
Наприкінці 2018 року Берлін і Siemens підписали декларацію про наміри. Місто погодилося інвестувати 1,5 мільйона євро в розбудову інфраструктури.
Цього літа Siemens запросила 15 архітектурних бюро розробити ідеї нового району.
Будівництво планують почати наприкінці 2021 року.
Нагадаємо, у Києві планують створити “розумну вулицю”.