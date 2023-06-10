Сі Цзіньпін схвалив "миротворчу місію" африканських країн щодо України та рф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Глава Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР Сирілом Рамафосою схвалив «миротворчу місію» африканських країн щодо російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію МЗС Китаю.
Повідомляється, що ввечері 9 червня 2023 року глава КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.
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«Добре, що пан президент сформував мирну делегацію з лідерами відповідних африканських країн для відвідин росії та України. Є надія, що миролюбні та люблячі справедливість країни в усьому світі зможуть розумно заявити про себе, щоб переконати у мирі та сприяти переговорам», - заявив Сі Цзіньпін.
Рамафоса, зі свого боку, підтримав "мирну ініціативу" Китаю. Він сподівається, що відповідні сторони зможуть «відновити переговори якнайшвидше».
Доповнення
Делегація шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом та москвою, щоб "ініціювати мирний процес". Вони також планують порушити питання про те, як росія, яка перебуває під санкціями, може отримати гроші за експорт добрив.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна готова обговорювати мирні формули та ініціативи інших держав, але у них має бути дотримано двох фундаменатльних принципів.