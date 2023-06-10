Сі Цзіньпін схвалив "миротворчу місію" африканських країн щодо України та рф

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 11429 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 20309 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 53362 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 45018 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 49231 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115888 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 181507 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 200382 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144256 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137886 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.7м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 47564 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 35023 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 16499 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 14441 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 33466 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 11432 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 33825 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 53368 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 200385 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 252172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 4226 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 4622 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20670 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25476 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41431 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сі Цзіньпін схвалив "миротворчу місію" африканських країн щодо України та рф

Київ • УНН

 • 401513 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Глава Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР Сирілом Рамафосою схвалив «миротворчу місію» африканських країн щодо російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію МЗС Китаю.

Сі Цзіньпін схвалив "миротворчу місію" африканських країн щодо України та рф

Повідомляється, що ввечері 9 червня 2023 року глава КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Цитата

«Добре, що пан президент сформував мирну делегацію з лідерами відповідних африканських країн для відвідин росії та України. Є надія, що миролюбні та люблячі справедливість країни в усьому світі зможуть розумно заявити про себе, щоб переконати у мирі та сприяти переговорам», - заявив Сі Цзіньпін.

Рамафоса, зі свого боку, підтримав "мирну ініціативу" Китаю. Він сподівається, що відповідні сторони зможуть «відновити переговори якнайшвидше».

Доповнення

Делегація шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом та москвою, щоб "ініціювати мирний процес". Вони також планують порушити питання про те, як росія, яка перебуває під санкціями, може отримати гроші за експорт добрив.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна готова обговорювати мирні формули та ініціативи інших держав, але у них має бути дотримано двох фундаменатльних принципів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16