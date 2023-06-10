Си Цзиньпин одобрил "миротворческую миссию" африканских стран в отношении Украины и рф

Сообщается, что вечером 9 июня 2023 года глава КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Цитата

«Хорошо, что господин президент сформировал мирную делегацию с лидерами соответствующих африканских стран для посещения россии и Украины. Есть надежда, что миролюбивые и любящие справедливость страны во всем мире смогут разумно заявить о себе, чтобы убедить в мире и способствовать переговорам», - заявил Си Цзиньпин.

Рамафоса, со своей стороны, поддержал "мирную инициативу" Китая. Он надеется, что соответствующие стороны смогут «возобновить переговоры как можно скорее».

Дополнение

Делегация шести африканских лидеров намерена провести переговоры с Киевом и москвой, чтобы "инициировать мирный процесс". Они также планируют поднять вопрос о том, как россия, находящаяся под санкциями, может получить деньги за экспорт удобрений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина готова обсуждать мирные формулы и инициативы других государств, но в них должны быть соблюдены два фундаментальных принципа.