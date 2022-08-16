Швейцарія поверне Узбекистану активи, заморожені у справі про відмивання грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Швейцарія заявила, що підписала угоду з Узбекистаном про повернення 131 мільйона доларів, вилучених у рамках розслідування у справі про відмивання грошей щодо старшої дочки колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова. Про це пише АР, передає УНН.
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У заяві уряду йдеться, що в рамках угоди кошти, вилучені зі швейцарських рахунків, що належали Гульнарі Карімовій у 2012 році, будуть передані до трасту Організації Об'єднаних Націй та використані «на благо населення Узбекистану».
За згодою додаткові активи, які можуть бути конфісковані у Карімової в рамках поточної кримінальної справи у Швейцарії, також надійдуть до трастового фонду ООН.
Карімова підозрюється в отриманні великих сум від іноземних телекомунікаційних компаній через контракти в Узбекистані, але заперечує свою провину.
2014 року її помістили під домашній арешт в Узбекистані.
Іслам Карімов був президентом Узбекистану з 1991 року до своєї смерті у 2016 році.