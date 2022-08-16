Швейцария вернет Узбекистану активы, замороженные по делу об отмывании денег
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Швейцария заявила, что подписала соглашение с Узбекистаном о возврате 131 миллиона долларов, изъятых в рамках расследования по делу об отмывании денег в отношении старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
В заявлении правительства говорится, что в рамках соглашения средства, изъятые из швейцарских счетов, принадлежавших Гульнаре Каримовой в 2012 году, будут переданы в траст Организации Объединенных Наций и использованы «на благо населения Узбекистана».
С согласия дополнительные активы, которые могут быть конфискованы у Каримовой в рамках текущего уголовного дела в Швейцарии, также поступят в трастовый фонд ООН.
Каримова подозревается в получении крупных сумм от иностранных телекоммуникационных компаний из-за контрактов в Узбекистане, но отрицает свою вину.
В 2014 году ее поместили под домашний арест в Узбекистане.
Ислам Каримов был президентом Узбекистана с 1991 года до своей смерти в 2016 году.