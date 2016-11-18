Швейцарія додала до санкційного списку депутатів держдуми РФ від Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Швейцарія додала до санкційного списку осіб, які не зможуть обійти санкції США і Євросоюзу, введені через агресію Росії в Україні, ще шестеро людей. Про це повідомив прес-центр державного секретаріату з економічних питань країни, передає УНН.
У список додано прізвища шести осіб, які нещодавно були обрані депутатами держдуми Росії в анексованому Криму і Севастополі.
"17 листопада 2016 року федеральний департамент економіки, освіти і досліджень змінив перелік осіб, який додається до розпорядження про заходи щодо запобігання обходу міжнародних санкцій у в зв'язку з ситуацією в Україні. До списку було введено шестеро осіб", – йдеться в повідомленні.
Зміни набрали чинності з моменту опублікування документа.
Нагадаємо, що нещодавно США додали в санкційний список шість депутатів Держдуми, обраних від Криму. Раніше ці ж особи були включені в список санкцій Євросоюзу.