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Швейцария добавила в санкционный список депутатов Госдумы РФ от Крыма

Швейцария добавила в санкционный список депутатов Госдумы РФ от Крыма

Киев • УНН

 • 9321 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Швейцария добавила в санкционный список шесть человек, которые не смогут обойти санкции США и Евросоюза, введенные из-за агрессии России в Украине. Об этом сообщил пресс-центр государственного секретариата по экономическим вопросам страны, передает УНН.

В список добавлены фамилии шести человек, которые недавно были избраны депутатами Госдумы России в аннексированном Крыму и Севастополе.

"17 ноября 2016 года федеральный департамент экономики, образования и исследований изменил перечень лиц, который прилагается к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций в связи с ситуацией в Украине. В список были добавлены шесть человек", - говорится в сообщении.

Изменения вступили в силу с момента опубликования документа.

Напомним, что недавно США добавили в санкционный список шесть депутатов Госдумы, избранных от Крыма. Ранее эти же лица были включены в список санкций Евросоюза.

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