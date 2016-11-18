Швейцария добавила в санкционный список депутатов Госдумы РФ от Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Швейцария добавила в санкционный список шесть человек, которые не смогут обойти санкции США и Евросоюза, введенные из-за агрессии России в Украине. Об этом сообщил пресс-центр государственного секретариата по экономическим вопросам страны, передает УНН.
В список добавлены фамилии шести человек, которые недавно были избраны депутатами Госдумы России в аннексированном Крыму и Севастополе.
"17 ноября 2016 года федеральный департамент экономики, образования и исследований изменил перечень лиц, который прилагается к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций в связи с ситуацией в Украине. В список были добавлены шесть человек", - говорится в сообщении.
Изменения вступили в силу с момента опубликования документа.
Напомним, что недавно США добавили в санкционный список шесть депутатов Госдумы, избранных от Крыма. Ранее эти же лица были включены в список санкций Евросоюза.