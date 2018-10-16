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Швейцарія арештувала кошти банкіра Курченка

Швейцарія арештувала кошти банкіра Курченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Швейцарія за клопотанням Генеральної прокуратури України арештувала майно банкіра бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ, передає УНН.

“Наразі вжитими заходами кримінально-правового характеру за запитом Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу на рахунках арештовано кошти в загальній сумі 2 млн доларів США”, — зазначили у відомстві.

У ГПУ розповіли, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом Сергія Курченка, а також вчинення у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторах економіки, сфері оподаткування та інших.

“Про підозру в участі у вказаній злочинній організації та у вчиненні низки особливо тяжких злочинів у її складі зокрема повідомлено службовим особам ПАТ „Брокбізнесбанк“, який за даними слідства був підконтрольний учасникам злочинної організації”, — зауважили у прес-службі.

За інформацією прес-служби, слідством було встановлено, що за участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів один із колишніх службових осіб ПАТ “Брокбізнесбанк” отримував значні суми коштів.

За повідомленням компетентних органів Швейцарської Конфедерації встановлено один з рахунків, на який за даними слідства перераховувались злочинним шляхом здобуті кошти, а також рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території цієї держави, додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.

За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.

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