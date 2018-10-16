Швейцария арестовала средства банкира Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Швейцария по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовала имущество банкира бизнесмена-беглеца Сергея Курченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передает УНН.
"Сейчас принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов", - отметили в ведомстве.
В ГПУ рассказали, что осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по созданию преступной организации Виктора Януковича и его структурного подразделения под руководством Сергея Курченко, а также совершение в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.
"О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе в частности сообщено должностным лицам ПАО "Брокбизнесбанк", который по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации", - отметили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, следствием было установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях один из бывших должностных лиц ПАО "Брокбизнесбанк" получал значительные суммы средств.
По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись преступным путем полученные средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства, добавили в прокуратуре.
Напомним, 7 марта Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.
По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемым им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".