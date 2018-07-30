Шведи перетворили затоплений підземний перехід на аквапарк

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У центрі швецького міста Уппсалі через дощі та шторм затопило перехід залізничної станції, однак жителі міста не розгубилися і влаштували справжні розваги з надувними колами, водяними пістолетами, масками для підводного плавання та іншою пляжною атрибутикою. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.

Повідомляється, що перехід затопило "до середини коліна".

Додамо, що відео та фото "розваг" стало вірусним.

"Я б не сказав, що це була найчистіша вода, у якій я коли-небудь купалася, після чого я дуже довго відмивався", - розповіла фотограф Сара Торен.

Після затримки, викликаної плутаниною щодо відповідальності за цю ситуацію (місцева міська рада, вокзал або Шведська транспортна адміністрація), вода була остаточно викачана муніципалітетом Уппсала пізно вночі в неділю, а підземний перехід повернувся до нормального функціонування.

Як повідомляв УНН, у Києві залило дощем вулиці та підземки.

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