Шведи перетворили затоплений підземний перехід на аквапарк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У центрі швецького міста Уппсалі через дощі та шторм затопило перехід залізничної станції, однак жителі міста не розгубилися і влаштували справжні розваги з надувними колами, водяними пістолетами, масками для підводного плавання та іншою пляжною атрибутикою. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
Повідомляється, що перехід затопило "до середини коліна".
Додамо, що відео та фото "розваг" стало вірусним.
"Я б не сказав, що це була найчистіша вода, у якій я коли-небудь купалася, після чого я дуже довго відмивався", - розповіла фотограф Сара Торен.
Після затримки, викликаної плутаниною щодо відповідальності за цю ситуацію (місцева міська рада, вокзал або Шведська транспортна адміністрація), вода була остаточно викачана муніципалітетом Уппсала пізно вночі в неділю, а підземний перехід повернувся до нормального функціонування.
Як повідомляв УНН, у Києві залило дощем вулиці та підземки.