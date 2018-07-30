Шведы превратили затопленный подземный переход в аквапарк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В центре шведского города Уппсале из-за дождей и шторма затопило переход железнодорожной станции, однако жители города не растерялись и устроили настоящие развлечения с надувными кругами, водяными пистолетами, масками для подводного плавания и другой пляжной атрибутикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Сообщается, что переход затопило "до середины колена".
Добавим, что видео и фото "развлечений" стало вирусным.
"Я бы не сказал, что это была чистейшая вода, в которой я когда-либо купалась, после чего я очень долго отмывалась", - рассказала фотограф Сара Торен.
После задержки, вызванной неразберихой относительно ответственности за эту ситуацию (местный городской совет, вокзал или Шведская транспортная администрация), вода была окончательно откачана муниципалитетом Уппсала поздно ночью в воскресенье, а подземный переход вернулся к нормальному функционированию.
Как сообщал УНН, в Киеве залило дождем улицы и подземки.