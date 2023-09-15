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Спілкувався, але вказівок не виконував: Шуфрич про "зв'язок" із Сівковичем до 2022

Спілкувався, але вказівок не виконував: Шуфрич про "зв'язок" із Сівковичем до 2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Народний депутат Нестор Шуфрич у залі Печерського районного суду в Києві, де йому мають обрати запобіжний захід, в розмові з журналістами визнав, що підтримував зв'язок з колишнім секретарем РНБО, агентом фсб Володимиром Сівковичем до 2022 року. Водночас нардеп заперечив, що виконував його вказівки, пише УНН. 

Цитата

"Слухайте, ви уявляєте собі де Сівкович, а де я? Я не та людина, яка виконує вказівки", - відповів Шуфрич на питання журналіста, чи виконував він вказівки Сівковича.

Деталі

Він зазначив, що знає колишнього секретаря РНБО, адже вони разом працювали. За словами нардепа, "можна посадити пів країни", якщо вони "відповідатимуть за знайомство" та "якісь спільні полювання" з іншими особами.

На питання, чи підтримує нардеп зв'язок з Сівковичем, він відповів: "Після війни я з ним зв'язок не підтримую... З 24 лютого минулого року... (З 2014 року, - ред.) я з ним спілкувався, я це ніколи не приховував. Кому треба, ті про це знають".

Нагадаємо

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

У Печерському районному суді Києва проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді. Його проводять у закритому режимі.

Офіс генпрокурора проситиме для нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, запобіжний захід у вигляді арешту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки в Шуфрича: серед знахідок типовий "джентльменський набір ватніка і русофіла" - джерела

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