Спілкувався, але вказівок не виконував: Шуфрич про "зв'язок" із Сівковичем до 2022

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"Слухайте, ви уявляєте собі де Сівкович, а де я? Я не та людина, яка виконує вказівки", - відповів Шуфрич на питання журналіста, чи виконував він вказівки Сівковича.

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Він зазначив, що знає колишнього секретаря РНБО, адже вони разом працювали. За словами нардепа, "можна посадити пів країни", якщо вони "відповідатимуть за знайомство" та "якісь спільні полювання" з іншими особами.

На питання, чи підтримує нардеп зв'язок з Сівковичем, він відповів: "Після війни я з ним зв'язок не підтримую... З 24 лютого минулого року... (З 2014 року, - ред.) я з ним спілкувався, я це ніколи не приховував. Кому треба, ті про це знають".

Нагадаємо

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

У Печерському районному суді Києва проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді. Його проводять у закритому режимі.

Офіс генпрокурора проситиме для нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, запобіжний захід у вигляді арешту.

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