Штучний монополіст лотерейного ринку намагався викупити активи конкурентів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українські чиновники допомогли “Українській національній лотереї” (УНЛ) стати штучним монополістом ринку, повідомляє УНН з посиланням на програму "Секретні матеріали".
У ЗМІ зазначають, що прикриваючись санкціями проти російських компаній, було проведено масштабну чистку серед операторів ринку. В результаті, конкуренти “Української національної лотереї” опинилися під обмежувальними санкціями, які створюють значні перепони у їх діяльності.
Так, у вересні 2015 року санкції торкнулися двох із трьох лотерейних операторів ринку: “М.С.Л.” та “Патріот”. До обох операторів застосували 5 видів санкцій, серед яких: запобігання виведення капіталів за межі України і блокування активів. Цим самим законодавство України практично зробило “Українську національну лотерею” монополістом серед державних лотерей.
ЗМІ вказують, що ймовірними покровителями “УНЛ” є екс-голова Адміністрації Президента Борис Ложкін, нардепи Олександр Третяков та Гліб Загорій, а також голова фонду державного майна Ігор Білоус, разом з помічником Ігорем Гмирею.
За даними журналістів, “Українська національна лотереї”, прагне стати абсолютним монополістом на ринку лотерей і готові це зробити за рахунок своїх конкурентів. Під тиском санкцій вони пропонують купити їхні компанії.
“Зі слів попереднього акціонера відомо, що як тільки компанія Патріот потрапила під санкції — він отримав пропозицію продати активи нашому прямому конкуренту”, — розповіла речник ПрАТ “Патріот О. Лаврентьєва.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, нещодавно СБУ викрила нелегальну мережу букмекерських контор, яка ймовірно діяла як лотерея “ТОТО” під ліцензією “Української національної лотереї”.