Искусственный монополист лотерейного рынка пытался выкупить активы конкурентов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские чиновники помогли "Украинской национальной лотерее" (УНЛ) стать искусственным монополистом рынка, сообщает УНН со ссылкой на программу "Секретные материалы".
В СМИ отмечают, что прикрываясь санкциями против российских компаний, была проведена масштабная чистка среди операторов рынка. В результате, конкуренты "Украинской национальной лотереи" оказались под ограничительными санкциями, которые создают значительные препятствия в их деятельности.
Так, в сентябре 2015 г. санкции коснулись двух из трех лотерейных операторов рынка: "М.С.Л." и "Патриот". К обоим операторам применили 5 видов санкций, среди которых: предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и блокировка активов. Тем самым законодательство Украины практически сделало "Украинскую национальную лотерею" монополистом среди государственных лотерей.
СМИ указывают, что вероятными покровителями "УНЛ" является экс-глава Администрации Президента Борис Ложкин, нардепы Александр Третьяков и Глеб Загорий, а также глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус, вместе с помощником Игорем Гмырей.
По данным журналистов, "Украинская национальная лотерея" стремится стать абсолютным монополистом на рынке лотерей и готова это сделать за счет своих конкурентов. Под давлением санкций они предлагают купить их компании.
"Со слов предыдущего акционера известно, что как только компания Патриот попала под санкции - он получил предложение продать активы нашему прямому конкуренту", - рассказала пресс-секретарь ЧАО "Патриот" А.Лаврентьева.
Напомним, по данным СМИ, недавно СБУ разоблачила нелегальную сеть букмекерских контор, которая предположительно действовала как лотерея "ТОТО" под лицензией "Украинской национальной лотереи".