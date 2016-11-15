Искусственный монополист лотерейного рынка пытался выкупить активы конкурентов - СМИ

ukru
15 марта, 19:03 • 110620 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153573 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129578 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122693 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108312 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103275 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99883 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128986 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129480 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127572 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 76407 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 62167 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 22180 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 34959 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 47046 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 128986 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128684 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265024 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294250 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230415 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 4200 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107035 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129480 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112993 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130173 просмотра
Актуальное
Искусственный монополист лотерейного рынка пытался выкупить активы конкурентов - СМИ

Искусственный монополист лотерейного рынка пытался выкупить активы конкурентов - СМИ

Киев • УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинские чиновники помогли "Украинской национальной лотерее" (УНЛ) стать искусственным монополистом рынка, сообщает УНН со ссылкой на программу "Секретные материалы".

В СМИ отмечают, что прикрываясь санкциями против российских компаний, была проведена масштабная чистка среди операторов рынка. В результате, конкуренты "Украинской национальной лотереи" оказались под ограничительными санкциями, которые создают значительные препятствия в их деятельности.

Так, в сентябре 2015 г. санкции коснулись двух из трех лотерейных операторов рынка: "М.С.Л." и "Патриот". К обоим операторам применили 5 видов санкций, среди которых: предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и блокировка активов. Тем самым законодательство Украины практически сделало "Украинскую национальную лотерею" монополистом среди государственных лотерей.

СМИ указывают, что вероятными покровителями "УНЛ" является экс-глава Администрации Президента Борис Ложкин, нардепы Александр Третьяков и Глеб Загорий, а также глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус, вместе с помощником Игорем Гмырей.

По данным журналистов, "Украинская национальная лотерея" стремится стать абсолютным монополистом на рынке лотерей и готова это сделать за счет своих конкурентов. Под давлением санкций они предлагают купить их компании.

"Со слов предыдущего акционера известно, что как только компания Патриот попала под санкции - он получил предложение продать активы нашему прямому конкуренту", - рассказала пресс-секретарь ЧАО "Патриот" А.Лаврентьева.

Напомним, по данным СМИ, недавно СБУ разоблачила нелегальную сеть букмекерских контор, которая предположительно действовала как лотерея "ТОТО" под лицензией "Украинской национальной лотереи".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы