Штучний інтелект навчився пророкувати проблеми з серцем, скануючи сітківку

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Ком­панія Verily, що вхо­дить в хол­динг Alphabet (ту­ди ж вхо­дить Google), роз­ро­била спеціаль­ний ал­го­ритм, який мо­же з ви­сокою точністю виз­на­чити фак­то­ри ри­зику для проб­лем з сер­цем: вік, стать, кров’яний тиск, навіть те, чи па­лить пацієнт. На ос­нові цих да­них штуч­ний інте­лект прог­но­зує мож­ливість роз­витку сер­це­во-су­дин­них зах­во­рювань. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Nature.

Ос­новним дже­релом да­них для но­вої тех­но­логії бу­ло ска­нуван­ня очей — ал­го­ритм пра­цює за до­помо­гою ней­ро­мереж, які фахівці Google і Verily нат­ре­нува­ли на да­них 284 335 ти­сяч пацієнтів.

“Штуч­ний інте­лект вра­хову­вав ана­томічні особ­ли­вості для ге­нерації кож­но­го пе­ред­ба­чен­ня”, — заз­на­чаєть­ся у ро­боті.

Роз­робка до­помо­же ліка­рям простіше і швид­ше виз­на­чати ри­зики проб­лем з сер­цем у пацієнтів — і при ць­ому без вже кла­сич­но­го аналізу крові. Од­нак ком­панія по­ки тіль­ки по­чала про­води­ти перші досліджен­ня і ще да­лека від клінічних вип­ро­бувань.

Втім, вже за­раз, згідно з да­ними Verily, точність виз­на­чен­ня проб­лем з сер­цем в ал­го­рит­му ста­новить 70%. Це всь­ого на 2% мен­ше в порівнянні з кла­сич­ною ме­тоди­кою SCORE, для якої потрібен аналіз крові.

Як повідомляв УНН, пацієнтові з раком надрукували грудну клітину на 3D-принтері.

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