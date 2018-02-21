Штучний інтелект навчився пророкувати проблеми з серцем, скануючи сітківку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Компанія Verily, що входить в холдинг Alphabet (туди ж входить Google), розробила спеціальний алгоритм, який може з високою точністю визначити фактори ризику для проблем з серцем: вік, стать, кров’яний тиск, навіть те, чи палить пацієнт. На основі цих даних штучний інтелект прогнозує можливість розвитку серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Nature.
Основним джерелом даних для нової технології було сканування очей — алгоритм працює за допомогою нейромереж, які фахівці Google і Verily натренували на даних 284 335 тисяч пацієнтів.
“Штучний інтелект враховував анатомічні особливості для генерації кожного передбачення”, — зазначається у роботі.
Розробка допоможе лікарям простіше і швидше визначати ризики проблем з серцем у пацієнтів — і при цьому без вже класичного аналізу крові. Однак компанія поки тільки почала проводити перші дослідження і ще далека від клінічних випробувань.
Втім, вже зараз, згідно з даними Verily, точність визначення проблем з серцем в алгоритму становить 70%. Це всього на 2% менше в порівнянні з класичною методикою SCORE, для якої потрібен аналіз крові.
Як повідомляв УНН, пацієнтові з раком надрукували грудну клітину на 3D-принтері.