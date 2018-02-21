Искусственный интеллект научился предсказывать проблемы с сердцем, сканируя сетчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Компания Verily, входящая в холдинг Alphabet (туда же входит Google), разработала специальный алгоритм, который может с высокой точностью определить факторы риска для проблем с сердцем: возраст, пол, кровяное давление, даже то, курит ли пациент. На основе этих данных искусственный интеллект прогнозирует возможность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Nature.
Основным источником данных для новой технологии было сканирования глаз — алгоритм работает с помощью нейронных сетей, которые специалисты Google и Verily натренировали на данных 284 335 тысяч пациентов.
“Искусственный интеллект учитывал анатомические особенности для генерации каждого предсказания”, — отмечается в работе.
Разработка поможет врачам проще и быстрее определять риски проблем с сердцем у пациентов — и при этом без уже классического анализа крови. Однако компания пока только начала проводить первые исследования и еще далека от клинических испытаний.
Впрочем, уже сейчас, по данным Verily, точность определения проблем с сердцем в алгоритма составляет 70%. Это всего на 2% меньше по сравнению с классической методикой SCORE, для которой нужен анализ крови.
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