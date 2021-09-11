Штрафні екс-гравця "Далласа" принесли "Будівельнику" перемогу над "Дніпром"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На паркеті столичного ПС "Венето" матчем "Будівельник" – "Дніпро" стартував товариський підготовчий турнір до старту сезону Суперліги, передає кореспондент УНН.
Деталі
Матч розпочався із п'яти поспіль точних дальніх від чотирьох гравців столичного клубу. У "Дніпра" знайшлася відповідь лише у вигляді "ендвана" від Кравцова – 15:3 і тайм-аут від гостей. Після тайм-ауту ситуація на паркеті не змінилася – 27:18.
Зміни в хід подій відбулася в третій чверті – дніпряни здійснили справжній спурт, і на початку заключного відрізку вигравали вже більше 10 очок. Однак наприкінці матчу "Будівельнику" вдалося наздогнати опонентів. За дві секунди до кінця матчу Бобров порушив правила при проході пуерторіканця Клавелла (у сезоні 2017-18 виступав за клуб НБА "Даллас"), і той двома точними штрафними приніс перемогу киянам – 88:87.
У киян 25 та 22 очки відповідно до активу записали Клавелл та Стоктон, які виконали 38 з 69 командних кидків з гри. У "Дніпра" найкращим став Бобров, у якого 24 очка та 8 підбирань після виходу з лави запасних.
Доповнення
Також у турнірі беруть участь "Київ-Баскет" і "Тернопіль".