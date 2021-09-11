Штрафные экс-игрока "Далласа" принесли "Будивельнику" победу над "Днепром"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На паркете столичного ПС "Венето" матчем "Будивельник" - "Днепр" стартовал товарищеский подготовительный турнир к старту сезона Суперлиги, передает корреспондент УНН.
Детали
Матч начался с пяти подряд точных дальних от четырех игроков столичного клуба. У “Днепра” нашелся ответ лишь в виде “ендвана” от Кравцова — 15:3 и тайм-аут от гостей. После тайм-аута ситуация на паркете не изменилась — 27:18.
Изменения в ход событий произошло в третьей четверти — днепряне совершили настоящий спурт, и в начале заключительного отрезка выигрывали уже более 10 очков. Однако в конце матча “Будивельнику” удалось догнать оппонентов. За две секунды до конца матча Бобров нарушил правила при проходе пуэрториканца Клавелла (в сезоне 2017-18 выступал за клуб НБА “Даллас”), и тот двумя точными штрафными принес победу киевлянам — 88:87.
У киевлян 25 и 22 очка соответственно в актив записали Клавелл и Стоктон, которые выполнили 38 из 69 командных бросков с игры. У “Днепра” лучшим стал Бобров, у которого 24 очка и 8 подборов после выхода со скамейки запасных.
Дополнение
Также в турнире участвуют “Киев-Баскет” и “Тернополь”.