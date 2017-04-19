Штормове попередження оголосили в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Штормове попередження оголосили в Миколаєві, повідомляє УНН з посиланням на відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.
“За інформацією служби оперативного реагування 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, в найближчі години у Миколаєві очікується різке посилення північного вітру до 15-20 м/сек”, — йдеться в повідомленні.
Несприятливі погодні умови збережуться до кінця доби. Міська влада просить місцевих жителів бути уважними та обережними у цей період.
Нагадаємо, внаслідок дощів з мокрим снігом та шквалистих поривів вітру й спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях: Дніпропетровській — 73, Харківській — 38, Полтавській — 35, Херсонській — 4, Кіровоградській — 1 та Запорізькій — 1.