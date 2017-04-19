Штормовое предупреждение объявили в Николаеве

“По информации службы оперативного реагирования 1588 департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, в ближайшие часы в Николаеве ожидается резкое усиление северного ветра до 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. Городские власти просят местных жителей быть внимательными и осторожными в этот период.

Напомним, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской — 73, Харьковской — 38, Полтавской — 35, Херсонской — 4, Кировоградской — 1 и Запорожской — 1.